الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سليم سحاب: طريقي لم يكن مفروشًا بالورود

سليم سحاب
سليم سحاب

قال سليم سحاب، الموسيقار اللبناني، إن عام 1988 يعتبرها سنة ميلاده الجديدة، حيث جاء من لبنان إلى مصر حاملاً الكثير من الأحلام، لافتاً إلى أنه جاء إلى لبنان بعد رحلة دراسية طويلة جدًا في موسكو، فالطريق لم يكن مفروشًا بالورود حيث كان والده ضد دراسته للموسيقى، ولم يكن مقتنعًا بالفكرة التي سيطرت عليه منذ أن كان في العاشرة من عمره. 

وأضاف “سحاب” خلال لقائه ببرنامج "عاصمة الفنون" المذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن فكرة توليه قيادة الأوركسترا، جاءته بعد أن شاهد في المدرسة، فيلم لقائد أوركسترا إيطالي يدعى "روبرتو بينزي" وكان عمره 13 عامًا عندما احترف قيادة الأوركسترا، وكنت في العاشرة من عمري عندما جائني قرار سيطر على كياني بأن أصبح قائد أوركسترا. 

وأشار إلى أنه بسبب رفض والده  لدراسته للموسيقى، فقد قرر دراستها بعد حصوله على البكالوريا في لبنان، حث درس أربع سنوات نظريات موسيقية غربية في كونسرفاتوار بيروت، ومن ثم جاءته منحة لدراسة الموسيقى في الاتحاد السوفييتي السابق، حيث درس 10 سنوات قيادة، منها أربع سنوات قيادة كورال أكاديمي و6 سنوات في معهد تشايكوفسكي العريق الذي يعتبر أهم معهد موسيقى في العالم.  

سليم سحاب المايسترو سليم سحاب عاصمة الفنون القاهرة الإخبارية الموسيقى

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