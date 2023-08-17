الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القليوبية: تشكيل لجنة تسليم وتسلم بين جامعتى بنها الحكومية والأهلية

تشكيل لجنة تسليم
تشكيل لجنة تسليم وتسلم بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور، قراراً بتشكيل لجنة التسليم والتسلم بين جامعتي بنها الأهلية والحكومية.

وضمت اللجنة كلا من الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور مصطفى راشد العبادي مستشار مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية للمراجعة المالية وعميد كلية التجارة جامعة بنها السابق، والدكتور محمد عبدالغفار مستشار مجلس الأمناء للشئون الهندسية ومسئول المتابعة الفنية لمشروعات الجامعة الإنشائية.

كما ضمت اللجنة الأستاذة سامية عبد الحميد القائم بعمل أمين عام جامعة بنها الأهلية، وأحمد شاهين بالشئون القانونية بجامعة بنها الأهلية، وعماد عيسى الشئون المالية بجامعة بنها الأهلية، وعلاء الدين عبدالمغني أمين مخازن جامعة بنها الأهلية.

وأكد رئيس مجلس الأمناء أن اللجنة ستولي مهام الفصل فى بعض الأمور المعلقة بين الجامعتين، والعمل على تطبيق إجراءات مالية وإدارية منضبطة.

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