بكرى يطالب بوثائقى عن أحداث رابعة وكرداسة لكشف أكاذيب الإخوان

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري إن حلف 30 يونيو قادر على مواجهة الشائعات والحفاظ على الوطن: "إحنا قدّها وهنعدّي كل الصّعاب".

وطالب "بكري"، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، النائب العام بمحاسبة أصحاب الشائعات والأكاذيب، مردّدًا: "اللّي مش عاجبه الرئيس ميمنحوش صوته، واللي عايزه يؤيده بكل قوة".

وتابع: "يجب عمل فيلم وثائقي عن أحداث رابعة وكرداسة لكشف الحقائق وأكاذيب الأبواق الإخوانية"، مؤكدًا أن الشعب المصري قادرعلى صد كل الأكاذيب وحروب الجيل الرابع.

وواصل: "البلد دي عمرها ما هتضيع، البلد دي بين جنباتها 10 مليون شقيق، واستجاروا بمصر وكانت لهم الحصن والحضن الدافئ"، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعي دورها تمامًا المنوط بها تجاه أشقائها العرب.

واستطرد: "إحنا واقفين مع دولتنا ومع قيادتنا، والشعب المصري هيتحمل ومش هيفرط في بلده، إحنا عمرنا ما هننسى حبارة عمل إيه في سيناء لما قتل 25 جندي، ومش هننسى مذبحة الإخوان في رفح في 5 أغسطس".