الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بكرى يطالب بوثائقى عن أحداث رابعة وكرداسة لكشف أكاذيب الإخوان

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري إن حلف 30 يونيو قادر على مواجهة الشائعات والحفاظ على الوطن: "إحنا قدّها وهنعدّي كل الصّعاب".

وطالب "بكري"، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، النائب العام بمحاسبة أصحاب الشائعات والأكاذيب، مردّدًا: "اللّي مش عاجبه الرئيس ميمنحوش صوته، واللي عايزه يؤيده بكل قوة".

وتابع: "يجب عمل فيلم وثائقي عن أحداث رابعة وكرداسة لكشف الحقائق وأكاذيب الأبواق الإخوانية"، مؤكدًا أن الشعب المصري قادرعلى صد كل الأكاذيب وحروب الجيل الرابع.

وواصل: "البلد دي عمرها ما هتضيع، البلد دي بين جنباتها 10 مليون شقيق، واستجاروا بمصر وكانت لهم الحصن والحضن الدافئ"، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعي دورها تمامًا المنوط بها تجاه أشقائها العرب.

واستطرد: "إحنا واقفين مع دولتنا ومع قيادتنا، والشعب المصري هيتحمل ومش هيفرط في بلده، إحنا عمرنا ما هننسى حبارة عمل إيه في سيناء لما قتل 25 جندي، ومش هننسى مذبحة الإخوان في رفح في 5 أغسطس".

بكري وثائقي عن كرداسة الإخوان الشائعات صد الشائعات

الأكثر قراءة

آخر مستجدات متحور كورونا الجديد "إى جى 5".. هل دخل مصر؟

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

الشباب السعودى يحوّل أنظاره إلى نجم الأهلى بدلاً من زيزو

محكمة النقض تؤيد حكم حبس أحمد بسام زكي 8 سنوات في قضية التحرش

تقارير سعودية: اتحاد جدة يقرر فسخ تعاقد أحمد حجازى

مصرع طبيب الغلابة بالمنصورة فى حادث سير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس