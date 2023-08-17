الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لـ4 أشخاص بتهمة قتل ابن عمومتهم بأسيوط

جريدة الدستور

قضت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة 4 أشخاص بينهم شقيقان بالسجن المؤبد لقتلهما ابن عمومتهم وإصابة شقيقه بسبب خلافات عائلية بمركز الغنايم في أسيوط، تعود وقائع القضية رقم 5770 لسنة 2020 جنايات مركز الغنايم إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة لوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة من عائلة "العواشير" ووجود قتيل ومصاب.

انتقل إلى موقع الحادث الرائد علي جلال، رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم وقوة من الشرطة، وتبين من المعاينة والفحص نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرف أول "كامل. ج . ع " وشقيقه "كمال. ج. ع" و"نجل عمهما "علي. ش. ع" و"إبراهيم. هـ. إ" المتهمين و"فتحي. ج. ع" وشقيقه "أحمد. ج. ع" المجني عليهما جميعهم أبناء عمومة من عائلة "العواشير" أسفرت المشاجرة عن مقتل "فتحي. ج. ع" وإصابة شقيقه "أحمد. ج. ع". 

وبتقنين الإجراءات تمكن الرائد علي جلال، رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم، من ضبط المتهمين "الأول والثالث ودلت تحريات المباحث عن وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليهما على إثرها قام المتهمون بالاتفاق فيما بينهم على قتل المجني عليهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء وعقدوا العزم وتوجهوا إلى مكان تواجد المجني عليهما وقاموا بالتربص لهما بأحد الطرق، وما إن ظفروا بهما يستقلان سيارة ملاكي قيادة المجني عليه الثاني قاموا باعتراض طريقهما وأشهروا الأسلحة النارية في وجههما وأنزلوهما وقاموا بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه الأول مما أدى إلى وفاته وأصابوا المجني عليه الثاني.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات أسيوط على المتهمين الأول والثالث وغيابيا الثاني والرابع بالسجن المؤبد عما أسند إليهم وإلزامهم بالمصروفات.

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