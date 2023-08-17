«مصر أكتوبر»: زيارة الرئيس السيسي لمطروح تأكيد على استمرار جهود التنمية الشاملة

قال المهندس أحمد حلمي، أمين حزب “مصر أكتوبر” بمحافظة الإسكندرية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدينتي السلوم وسيدي براني ولقائه بأهالي وشويخ محافظة مطروح، تأكد على استمرار الدولة المصرية فى تحقيق التنمية الشاملة لجميع محافظات مصر.

وأضاف “حلمي” في تصريحات له، أن حديث الرئيس السيسي خلال هذه الزيارة تضمن العديد من الرسائل الهامة لطمأنة الشعب المصري، وأهمها التأكيد على قدرة مصر تخطي الأزمة الاقتصادية وأنها ستصبح من الماضي مثل الإرهاب، والتأكيد على الاستمرار في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية التي سيكون لها مردود إيجابي على أهالي المحافظة.

وأشار أمين حزب “مصر أكتوبر”، إلي أن حديث الرئيس السيسي كان كعادته يتسم بالشفافية والوضوح لمصارحة ومكاشفة الشعب المصري بالتحديات التي واجهت الدولة في السنوات الأخيرة والحلول غير التقليدية التي تقوم بها الدولة للخروج من الأزمة.

وأكد “حلمي” أن الرئيس السيسى يؤسس لجمهورية جديدة من خلال قيادته لقاطرة التنمية فى كافة ربوع مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية​، حتي فى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها جميع دول العالم.