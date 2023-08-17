تقارير: حظر مشاركة روسيا وبيلاروسيا في أولمبياد 2024

قال لورد كو، رئيس ألعاب القوى العالمية، إنه من غير المرجح مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في أولمبياد 2024.

ومنعت ألعاب القوى العالمية المتنافسين من البلدين من المشاركة في أحداثها، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب هيئة الاذاعة البريطانية bbc.

قالت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) إن الرياضيين يجب أن يكونوا قادرين على التنافس بصفتهم محايدين، ومع ذلك، قال اللورد كو إن موقف ألعاب القوى العالمية "واضح للغاية".

انطلاق بطولة ألعاب القوى 2024 السبت المقبل

كان يتحدث في بودابست قبل بطولة العالم لألعاب القوى التي تبدأ يوم السبت، بعد أن أعيد انتخابه لولاية ثالثة وأخيرة كرئيس للهيئة الحاكمة لألعاب القوى إلى جانب مجلس جديد.

لم تصدر اللجنة الأولمبية الدولية دعوة نهائية للأولمبياد، ولا يمكنها سوى تقديم توصيات عامة - مما يعني أنه لا يزال بإمكان الرياضات الفردية أن تختار فرض الحظر.

قال اللورد كو: "المجلس جديد، ولن أتحدث نيابة عنهم مقدمًا، لكنني سأكون مندهشا للغاية إذا كان هناك أي تغيير في هذا الموقف".

قاد البطل الأولمبي البريطاني مرتين ، 66 عامًا ، ألعاب القوى العالمية ، المعروفة سابقًا باسم الاتحاد الدولي لألعاب القوى ، منذ عام 2015.

العقوبات على البلدين الطريق لإنهاء الحرب في اوكرانيا

وأعلن مجلس ألعاب القوى العالمي حظره البلدين في (مارس) ، قال إن "العقوبات غير المسبوقة" على روسيا وبيلاروسيا من قبل "البلدان والصناعات" هي "السبيل الوحيد لاستعادة السلام".

تابع رئيس ألعاب القوى العالمية:"لدينا لجان مخاطر ، ولدينا مجموعات عمل ترغب دائمًا في تجاوز ذلك وما قد تبدو عليه الظروف إذا كان هناك أي تحول في الموقف ولكن يجب أن أقول إن هذا يبدو غير مرجح في الوقت الحالي مع المكان الذي نتواجد فيه مع الأحداث في أوكرانيا."