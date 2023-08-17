الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقارير: حظر مشاركة روسيا وبيلاروسيا في أولمبياد 2024

مشاركة روسيا في بطولة
مشاركة روسيا في بطولة العاب القوى طوكيو

قال لورد كو، رئيس ألعاب القوى العالمية، إنه من غير المرجح مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في أولمبياد 2024.

ومنعت ألعاب القوى العالمية المتنافسين من البلدين من المشاركة في أحداثها، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب هيئة الاذاعة البريطانية bbc.

قالت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) إن الرياضيين يجب أن يكونوا قادرين على التنافس بصفتهم محايدين، ومع ذلك، قال اللورد كو إن موقف ألعاب القوى العالمية "واضح للغاية".

انطلاق بطولة ألعاب القوى 2024 السبت المقبل 

كان يتحدث في بودابست قبل بطولة العالم لألعاب القوى التي تبدأ يوم السبت، بعد أن أعيد انتخابه لولاية ثالثة وأخيرة كرئيس للهيئة الحاكمة لألعاب القوى إلى جانب مجلس جديد.

لم تصدر اللجنة الأولمبية الدولية دعوة نهائية للأولمبياد، ولا يمكنها سوى تقديم توصيات عامة - مما يعني أنه لا يزال بإمكان الرياضات الفردية أن تختار فرض الحظر.

قال اللورد كو: "المجلس جديد، ولن أتحدث نيابة عنهم مقدمًا، لكنني سأكون مندهشا للغاية إذا كان هناك أي تغيير في هذا الموقف".

قاد البطل الأولمبي البريطاني مرتين ، 66 عامًا ، ألعاب القوى العالمية ، المعروفة سابقًا باسم الاتحاد الدولي لألعاب القوى ، منذ عام 2015.

العقوبات على البلدين الطريق لإنهاء الحرب في اوكرانيا

وأعلن مجلس ألعاب القوى العالمي حظره البلدين في (مارس) ، قال إن "العقوبات غير المسبوقة" على روسيا وبيلاروسيا من قبل "البلدان والصناعات" هي "السبيل الوحيد لاستعادة السلام".

تابع رئيس ألعاب القوى العالمية:"لدينا لجان مخاطر ، ولدينا مجموعات عمل ترغب دائمًا في تجاوز ذلك وما قد تبدو عليه الظروف إذا كان هناك أي تحول في الموقف ولكن يجب أن أقول إن هذا يبدو غير مرجح في الوقت الحالي مع المكان الذي نتواجد فيه مع الأحداث في أوكرانيا."

أولمبياد 2024 العاب القوى روسيا بيلاروسيا أوكرانيا

الأكثر قراءة

آخر مستجدات متحور كورونا الجديد "إى جى 5".. هل دخل مصر؟

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

الشباب السعودى يحوّل أنظاره إلى نجم الأهلى بدلاً من زيزو

محكمة النقض تؤيد حكم حبس أحمد بسام زكي 8 سنوات في قضية التحرش

تقارير سعودية: اتحاد جدة يقرر فسخ تعاقد أحمد حجازى

مصرع طبيب الغلابة بالمنصورة فى حادث سير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس