ردًا على ادعاءات الإرهابية.. مصطفى بكرى: «بقينا بنشوف العجب»

وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكري، خلال حلقة اليوم الخميس من برنامجه “حقائق وأسرار”، رسالة لمروجي الشائعات والأكاذيب من عناصر الجماعة الإرهابية، قائلًا: "بقينا بنشوف العجب من الذين يعتبرون أنفسهم حماة الدين".

وأضاف “بكري” عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك محاولات دولية وإقليمية للنيل من استقرار مصر، والسبب هو قرب موعد الانتخابات الرئاسية، فالبعض يخيل له أنهم قادرون على الحول دون ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة" مؤكدًا: "الترشح حق دستوري.. والرئيس صاحب الاختيار".

وتابع: “نحن أمام قضية إرادة سياسية، وهذا الوطن يستحق من أبنائه الاصطفاف لمواجهة الشائعات والحفاظ على استقراره”، مطالبًا بقدر من العقل والتفكير.

وواصل: “الإخوان رجعوا تاني لسيناريو 25 يناير، بس البلد دي مرت بمراحل أصعب بكتير وخدوا الدرس وعرفوا العظة”.

واختتم: "أرجوكم بلاش عشان نخلي الصورة حلوة نعمل أصوات للمترشحين، اللي ميعرفش يجيب 25 ألف صوت مالوش حق الترشح".