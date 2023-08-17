الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل يقرر إنشاء فرع توثيق القوات الجوية بمدينة نصر

وزير العدل
وزير العدل

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 4668 لسنة 2023، بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بـشأن التوثيـق والقـوانين المعدلـة لـه وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الـشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 1628 لسنة 2004 فيما تـضمنه بالمادة الثانية من إنشاء (فرع توثيق قسم ثان مدينة نصر) – يتبـع مكتـب الـشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويشمل اختــصاصه الحـدود الإداريـة لـقـسـم ثـان مدينة نصر وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 10/8/2023.

الجريدة الرسمية قرار وزير العدل الشهر العقاري القانون

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