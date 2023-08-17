مصطفى بكري: حديث الرئيس مع أهالي مطروح منح الأمل للمصريين

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري إن حديث الرئيس السيسي مع أهالي مطروح منح الأمل مجددًا إلى المصريين عندما قال سنتجاوز التحدي الاقتصادي كما تجاوزنا الإرهاب.

أضاف بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد":"هل تتذكرون عمليات القتل التي كانت تجري على أرض سيناء بعمليات منظمة وبحدود مفتوحة مع عناصر الإرهاب والإخوان التي كانت تحرض".

تابع "كنا نشاهد أبنائنا وجنودنا وضباطنا، وهم يروون بدمائهم أراضي سيناء، وكانت معركة تراهن فيها مصر على الانتصار، وكلف الدولة أكثر من 90 مليار جنيه لمواجهة الإرهاب والسعي لاجتثاثه من الجذور لاستعادة سيناء مرة أخرى".

وواصل: "كل ذلك أصبح في الماضي، نقولها بملء الفم، حتى إن كان هناك عملية أو اثنتين، فهذا يحدث في كل بلاد العالم، ولكن فلينظر المصريون الآن إلى سيناء والتي تخلصت تماما من الإرهاب".

وأكد بكري أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المصريين ستصبح في الماضي ومصر باقية رغم أنف الشائعات والحاقدين.