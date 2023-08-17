للأسبوع الثانى.. عزوف المستثمرين يرفع مخاوف مسار النمو الاقتصادى العالمى

كشفت تقارير دولية عن سيطرة حالة العزوف عن المخاطرة، على الأسواق للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تزايدت المخاوف بشأن مسار النمو الاقتصادي العالمي والتضخم، مما دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول ذات المخاطر.

وتابع التقرير أن وكالة "موديز" خفضت تصنيفها الائتماني للعديد من البنوك الأمريكية، مما أثار مخاوف الأسواق بشأن صحة النظام المالي الأمريكي.

وأشار إلى أن البيانات الاقتصادية الصينية مستمرة في إظهار التدهور الحاد لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

علاوة على ذلك، أدت التصعيدات بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 7 أشهر، مما أثارالشكوك حول توقعات التضخم.

في الوقت نفسه، بعد أن جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي دون التوقعات، تجاوز مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة التوقعات، مما يسلط المزيد من الضوء على التضخم المستمر.

ونتيجة لذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة وكذلك مؤشر الدولار، بينما تراجعت الأسهم العالمية، وكذلك الأصول ذات المخاطر خلال تداولات هذا الأسبوع.