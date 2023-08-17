تفاصيل لقاء محافظ مطروح مع قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، على هامش مؤتمر كلية الأسنان بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقنصل يانج يى قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية والوفد المرافق بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمستشار محمد بكر صباح المستشار القانوني والاستثمار للمحافظة وحمدي عبيد مدير عام الاستثمار.

ورحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالقنصل الصيني على أرض محافظة مطروح ومن العلمين الجديدة، مُرحبًا بمزيد من أوجه التعاون والعلاقات التاريخية والممتدة بين مصر وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وأشار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إلى أن محافظة مطروح تعتبر بوابة مصر الغربية، وتطل على جنوب ساحل البحر الأبيض المتوسط بامتداد ساحلي 450 كم، وبعمق صحراوي 400 كم وما تتمتع به من تعدد و تنوع للموارد والإمكانيات التنموية والاستثمارية مع إمكانية عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمطروح وتعددها مع توافر كافة البيانات والمعلومات الموضحة لتلك الفرص ومواقعها و مساحتها.

وأشاد القنصل يانج يى قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية بمدى الترحيب، مؤكدًا على حجم الثقة والتعاون المتبادل بين مصر والصين وامتداده التاريخي، مع تعاظم أعداد السياحة الصينية إلى مصر ومنها مطروح للاستمتاع بجمال شواطئها والطبيعة الخلابة خاصة بسيوة وما تنال من إعجاب وترويج للاستمتاع الصينيين بالسياحة البيئية هناك.