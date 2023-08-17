الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ابتزاز واستفزاز.. لماذا قررت أوكرانيا التخلى عن شركائها بشأن مرور الغاز؟

الغاز
الغاز

أكد د.عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، اعتزام أوكرانيا عدم إجراء محادثات مع روسيا لتجديد عقد عبور الغاز، مؤكدًا أن السلطات الأوكرانية تمارس ابتزازًا على المنظومة الغربية.

قال قناة، في مداخلة هاتفية مع "القناة الإخبارية"، إن كييف تحاول الضغط على أوروبا؛ لأنها تعلم أن الغاز الروسي سيعبر إلى أوروبا عن طريقها ونحن على أعتاب موسم الشتاء.

وتابع "أوكرانيا تحاول للضغط ولابتزاز أوروبا حتى لا توقف الدعم التسليحي اللامتناهي إلى كييف، موضحًا أن أوروبا تواجه خطر انقطاع إمدادات الغاز من روسيا بسبب قرار أوكرانيا".

وأكد أستاذ العلاقات السياسية أن أوكرانيا تشعر أنها تفقد شركاءها، لذا تحاول الضغط من جديد على أوروبا، في محاولة لابتزازها، لافتًا إلى أن ذلك يعني استفزازًا جديدًا من كييف لروسيا لمد أمد الأزمة.

كييف روسيا اوروبا الغاز الاتحاد الأوروبي

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