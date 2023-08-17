الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

باحث لـ"الدستور": اعتصام رابعة كان بؤرة للخيانة العظمى والعمالة

إرهاب الإخوان
إرهاب الإخوان

قال طارق البشبيشى، القيادى الإخوانى المنشق عن الجماعة الإرهابية، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إنّ يوم 14 أغسطس 2013 يعتبر من أيام مصر العظيمة والخالدة، لافتًا إلى أنه في هذا اليوم اكتمل تحرير مصر من الاحتلال الاخواني الذي خطف الوطن في غفلة من الزمان.

وأضاف البشبيشي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنّ رابعة لم يكن مجرد اعتصام سياسي أو حتى اعتصام مسلح، بل كان بؤرة للخيانة العظمى والعمالة، مؤكدًا أن تاريخ تنظيم الإخوان الإرهابي حلقات متصلة ليس فيها أبدًا إلا المؤامرات والإرهاب والاغتيالات والخيانة.

وأكد الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أنّ عنف جماعة الإخوان الإرهابية، حتمي دون أي اعتراف من قياداتها، فالواقع والتاريخ يقول ذلك، أما رابعة وما تلاها من عنف وإرهاب ما هو إلا حلقة من حلقات مسلسل إرهاب الجماعة، مشيرًا إلى أن عقيدة الإخوان هي التمكين أو رفع السلاح.

وأوضح الباحث شئون الجماعات الإسلامية، أنّه من الخطأ أن نحكم على هذه الجماعة بصورة منفصلة، بل نحكم عليهم من خلال حقب منفصلة، فالجماعة الإرهابية تمارس العنف والتكفير منذ لحظة إنشائها الأولى.

وتابع البشبيشي: "أما الفترات التي مارسوا فيها السياسة فيسمونها فترات العنف المؤجل لاستكمال الاستعداد له، هكذا قال مؤسس الإرهابية حسن البنا (فأعدوا العدة واستكملوا مراحل التدريب وأنشئوا الكتائب)".

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