الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

يستمر لشهر.. المتحف القبطي يطلق ورشة عمل «قلبي ومفتاحه للأطفال»

المتحف القبطي
المتحف القبطي

ينظم المتحف القبطي  ورشة عمل "قلبي ومفتاحه" للأطفال والمراهقين من سن 9 إلى 15 سنة، لاكتساب المزيد من المهارات الحياتية والوقت والمساحة الآمنة للتعبير والبوح عن ما يدور بداخلهم من صراعات نفسية.

وتهدف ورشة عمل “ قلبي ومفتاحه” إلى العمل على مشاعر وأفكار الأطفال والسعي لوصولها لمرحلة النضج، وتدريبهم على كيفية إدراتها وتنظيمها، فيصبح أكثر هدوءً وثقة في نفسه وقادر على التواصل مع الآخرين.

يقدم ورشة العمل  مجموعة من المتخصصين في الصحة النفسية والعلاج بالفن، كل يوم خميس ابتداءً من الخميس 16 أغسطس ولمدة شهر.

وفي سياق متصل، اختتم المتحف القبطي فعاليات التدريب الصيفي بالمتحف القبطي لطلبة كليات الآثار والإرشاد السياحي، والذي قدم فيه المتدربون أبحاثهم في عدة مواضيع عن مقتنيات المتحف القبطي، كما تم تسليمهم شهادات اجتياز التدريب.

كما أقام القسم التعليمي بالمتحف القبطي بالتعاون مع القسم التعليمي بالمتحف المصري ورشة فنية، عن الإضاءة عبر العصور، حيث بدأ الطلاب بجولة متحفية تعرفوا من خلالها على وسائل الإضاءة الموجودة بالمتحف القبطي كالمسارج والشمعدانات، تلا ذلك الورشة الفنية والتي قام فيها الطلاب بعمل نموذج لمسرجة بإستخدام الطين الأسواني.

المتحف القبطي قلبي ومفتاحه للأطفال والمراهقين لوقت المهارات الحياتية الفن

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