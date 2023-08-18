الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كنيسة الروم.. أسقف بوكوبا وتنزانيا يشهد تعميد 18 موعوظًا

نيقولا انطونيو
نيقولا انطونيو

قال الانبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، إن الأسقف خريسوستوموس، أسقف بوكوبا وتنزانيا الغربية، قام بتعميد 18 موعوظ من الكبار والصغار في قرية إيكيبا. 

وأكد الأسقف خريسوستوموس: "في مدن وقرى تنزانيا يستمر التعليم المسيحي بحماسة غير منقوصة، لأن مجتمعات جديدة من الناس تطالب باستمرار بمعرفة الإيمان الأرثوذكسي. في الوقت نفسه تتعلم العائلات الأرثوذكسية شيئًا فشيئًا عن تقليد كنيستنا، وتعمد أطفالها حتى يكبروا في الكنيسة، ويشاركون في الأسرار".

جدير بالذكر أنه بمناسبة عيد رقاد العذراء مريم والدة الإله ترأس القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس بمدينة طنطا المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس بمعاونة الأرشمندريت نقولا فانوس راعي الكنيسة.

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