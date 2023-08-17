الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الحب فوق هضبة الهرم".. ديوان تُصدر عملًا جديدًا لـ نجيب محفوظ

الحب فوق هضبة الهرم
الحب فوق هضبة الهرم

أصدرت ديوان للنشر والتوزيع غلاف المجموعة القصصية الجديدة "الحب فوق هضبة الهرم" للكاتب الكبير وأديب نوبل نجيب محفوظ، ولوحة الغلاف للفنانة نسمة محرم، والتصميم لفريق 40 مستقل.

الحب فوق هضبة الهرم

وصدرت الدار المجموعة القصصية بقولها" إحدى أشهر مجموعات محفوظ القصصية وأكثرها انتقالًا لشاشة السينما والتلفزيون، حيث تحوَّلت خمس قصص من الثمانية التي تشكِّلها لأربعة أفلام ومسلسل تلفزيوني. في هذه القصص تختلط الرمزية بالواقعية على نحو مذهل بحيث يضمحل الخيط الفاصل بين الواقع والخيال.

نجيب محفوظ

نجيب محفوظ، وهو روائي وأشهر كاتب مصري على الإطلاق وهو أول مصري يحوز جائزة نوبل في الآداب، كتب منذ بدايات ثلاثينيات القرن الماضي واستمر حتي 2004. 

تدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم. من أشهر أعماله: الثلاثية، وأولاد حارتنا، والتي مُنعت من النشر في مصر منذ صدورها وحتي وقتٍ قريب. بينما يُصنف أدب محفوظ باعتباره أدباً واقعياً، فإن مواضيعاً وجودية تظهر فيه، ويُعد محفوظ أكثر أديب عربي نُقلت أعماله إلي السينما والتلفزيون

ديوان للنشر والتوزيع المجموعة القصصية الحب فوق هضبة الهرم نجيب محفوظ أديب نوبل نجيب محفوظ

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