الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يشارك في فعاليات مؤتمر طب الأسنان الصيفي بالأكاديمية العربية للعلوم

اللواء خالد شعيب،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح

شارك اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، في فعاليات مؤتمر طب الأسنان الصيفي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. 

جاء ذلك بحضور القنصل "يانج يى"، قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، والدكتور طارق محمود علي، عميد كلية طب الأسنان، وعدد من الأساتذة والأطباء والباحثين والمتخصصين من مصر والخارج  وطلاب الاكاديمية في إطار الاهتمام بالسيارة العلاجية والمؤتمرات وتطوير البحث العلمي وطب الأسنان.

وأشاد محافظ مطروح، بحرص الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على تطورها المستمر والتعاون مع الجهات العلمية والبحثية العالمية وخاصة توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في المجال العلمي والطبي، وما يضيفه من خبرات  تصقل مهارات الطلاب والأطباء وينعكس على المجتمع المحلي ليواكب الجهود المبذولة للتنمية.

وأكد محافظ مطروح، دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية والعلمية والطبية على أرض  المحافظة وخاصة دور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وفرعها بمدينة العلمين الجديدة في بناء العقول في المجالات العلمية المختلفة من أجل تحقيق التنمية  المنشودة بمحافظة مطروح والحرص على  الدور المجتمعي في تشغيل عيادات طب الأسنان بالأكاديمية  للكشف على أبناء مطروح والبيئة المحيطة.

وتفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل  البحرى عدد من الأنشطة بكلية الذكاء الاصطناعي كالروبوتات وغيرها من مشروعات مع  الإشادة بمدى قدرة الطلاب على الابتكار والابداع في ذلك المجال. 

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
IMG-20230817-WA0027
IMG-20230817-WA0027
IMG-20230817-WA0028
IMG-20230817-WA0028
الابتكار والابداع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الذكاء الاصطناعي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تطوير المنظومة التعليمية محافظ مطروح

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