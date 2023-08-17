الأنبا دانيال يترأس صلوات نهضة السيدة العذراء مريم بكنيستها بالمعادي

يترأس الأنبا دانيال، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بكنائس المعادي وتوابعها، وسكرتير المجمع المقدس، مساء اليوم الخميس، صلوات النهضة الروحية لصوم السيدة العذراء مريم بكنيستها بالمعادي.

ويشارك نيافته في صلوات العشية، بحضور كهنة وشمامسة وخدام الكنيسة والأقباط احتفالا بصوم السيدة العذراء مريم ، والذي بدأ يوم 7 اغسطس الجاري.

في سياق متصل، باحتفالات عيد السيدة العذراء مريم، احتفلت الكنائس الكاثوليكية بمصر أمس، بعيد السيدة العذراء مريم، من خلال صلوات القداس الإلهي.

واحتفلت كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة، بعيد انتقال القديسة مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وترأس القداس الإلهي الأب بولس جرس، والأب هدية تامر، راعيا الكاتدرائية، وكان قد سبق القداس الذبيحة الإلهية تلاوة صلاة المسبحة الوردية.

ومن جانبه، تأمل الأب بولس في عظة القداس في جولة كتابية بين العهدين القديم، والجديد، مشيرًا الى رموز العذراء المنتقلة إلى السماء بالنفس والجسد، ذاكرًا نص عقيدة الانتقال التي أقرها، البابا بيوس الثاني عشر.

وفي ختام الاحتفال، أقيم التطواف المريمي بأيقونة السيدة العذراء، كما تم تكريم ابناء وبنات الكنيسة، الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى تكريم أبناء الثانوية العامة للعام الجديد.