ياسين سعيد يحصد الميدالية الذهبية في البطولة العربية للجودو بالعلمين

حصد ياسين سعيد، لاعب نادي هليوبوليس الميدالية الذهبية، في منافسات وزن 50 كيلو، بعد الفوز على حسين علي في المباراة النهائية بالبطولة العربية للجودو، المقامة في مدينة العلمين الجديدة.

وتوجت فاطمة فتحى بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحققت سما هنداوى المركز الثالث والميدالية البرونزية .

وأسفرت نتائج وزن تحت 44 كجم ، لمنافسات الناشئين بالبطولة العربية ، عن حصد الثنائى المصرى حبيبة على و أروى محمد ذهبية وبرونزية .

وتوج يوسف أحمد، لاعب نادي المؤسسة العسكرية، بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 50 كيلو، بعد الفوز خلال مباراته ضد علي الرامزي، لاعب نادي القادسية الكويتي، في مباراة تحديد المركز الثالث .

وتقام منافسات الفترة المسائية في البطولة العربية للجودو من الثالثة حتى السابعة والنصف لمنافسات أوزان تحت 50 كجم، و55 كجم، و60 كجم، و66 كجم على مستوى الذكور، وعلى مستوى الإناث تحت 57 كجم، و63 كجم، و70 كجم، وفوق 70 كجم، كما تقام قرعة الناشئين فرق .

وحرص أعضاء لجان الحكام العربية المشاركين فى إدارة مباريات البطولة العربية للجودو، والتى تقام بالعلمين على التقاط صورة تذكارية تجمعهم فى صورة واحدة .

توج فريق براعم البنات بنادى الرحاب بالمركز الأول وكأس البطولة العربية التى تقام بالعلمين وتستمر حتى 18 أغسطس الجارى.

جاء تتويج الرحاب بعد تحقيق ذهبيتين وفضية، عن طريق كل من اللاعبات حلا وائل المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 28 كجم، وفريدة شادى المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 44 كجم، بالإضافة إلى فيروز شادى وزن 36 كجم بالمركز الثانى والفضية .

يشارك 30 فريقا مصريا، في البطولة العربية للجودو، بمدينة العلمين الجديدة بـ 192 لاعبا ولاعبة في البطولة، التي تُقام في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري، ذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، والذي يشهد العديد من الفعاليات، منها حفلات لكبار نجوم الوطن العربي وأضخم الأحداث الفنية والرياضية.