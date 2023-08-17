الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: اهتمام الرئيس بمخرجات الحوار الوطنى يعكس حرصه على تنفيذها

النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي

ثمن النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتلقيه مُخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مؤكدًا أن ذلك يعكس مدى حرص الرئيس على سماع وجهات النظر التي خرجت عن القوى السياسية الممثلة لكل أطياف الشعب المصري وتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وقال فهمي، في بيان له اليوم، إن الرئيس السيسي قدم الشكر لكل المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، وأكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، كما تقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن البعض روج خلال الأيام الماضية بعض الآراء والأفكار بأنها منسوبة للحوار الوطني، ولكنها هي مجرد آراء تم الحديث حولها ونقاشات خلال جلسات الانعقاد، وكل رأي يعبر عن صاحبه، مؤكدًا أن آراء الحوار الوطني صدرت عن مجلس الأمناء وتم الإعلان عنها، والحوار الوطني ليس جهة حزبية بل هو نقاش صحي بين كل الأطراف والقوى السياسية.

وأشار النائب إلى أن جلسات لجان الحوار تضمنت آراء مختلفة وكثيرة وأنه لا سقف لهذه الآراء إلا المصلحة الوطنية العليا، وسجلت إدارة ومجلس أمناء الحوار الوطني كل الملاحظات ومشروعات القوانين وفحصها من خلال الأمانة الفنية للوصول إلى توصيات نهائية تخدم المجتمع والمواطن المصري.

النائب عمرو فهمي مجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن الحوار الوطنى القوى السياسية

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