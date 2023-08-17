وفد "الأغذية العالمية" في أسوان بهدف تعزيز الزراعة مناخيا

زار وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، برئاسة الدكتور حسين رأفت، مدير مشروع تعزيز الممارسات الذكية مناخياً والتنوع البيولوجي الزراعي لتحسين القدرة على التكيف للمجتمعات فى مصر العليا والدلتا، محافظة أسوان، والتقى الوفد بمدير مديرية الزراعة المهندسة أماني بدر.

تهدف الزيارة لاختيار القرى الواعدة لتنفيذ أنشطة مشروع "تعزيز الزراعة مناخياً والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة التكيفية للمجتمعات الريفية الضعيفة"، والتي تأتي في إطار المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة".

وقالت المهندسة أماني بدر، مدير مديرية الزراعة بأسوان، إن تعزيز الزراعة الذكية مناخياً وتحقيق التنوع البيولوجى الزراعي يتم عن طريق إنشاء مدارس حقلية للمزارعيين لزراعة محاصيل وسلالات أفضل قادرة على مواجهة التغيرات المناخية.

واضافت بدر أنه يضاف لذلك تطوير منظومة الأمن الغذائي عن طريق حفظ المزروعات وتطوير المنتجات الزراعية والألبان، كما تهدف إلى إنشاء مدارس خاصة لمزارعى النخيل للمحافظة على الأنواع المهددة وتطوير استخدام مخلفات النخيل مثل "الكمبوست".

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