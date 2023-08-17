الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرثوذكسية" تحتفل بذكرى نياحة القديس مويسيس أسقف أوسيم

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بذكرى نياحة القديس مويسيس أسقف أوسيم.

وقال كتاب السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم تنيح الأب القديس الأنبا مويسيس أسقف كرسي أوسيم، كان بتولا طاهرًا منذ صغره وقد درس علوم الكنيسة ورسم شماسا ثم قصد برية شيهيت وترهب عند رجل قديس وقضي في خدمته ثماني عشرة سنة مداوما علي الصلاة والصوم متحليا بالإتضاع والمحبة.

ولما ذاعت فضائله رسموه أسقفا لأوسيم بعد الأنبا جمول، فسار سيرة فاضلة صالحة وازداد في الفضيلة ورعي رعية المسيح أحسن رعاية وكان زاهدا فلم يقتن شيئا في كل زمانه. 

وقاسي مع البابا ميخائيل بطريرك الإسكندرية السادس والأربعين شدائد عظيمة وصنع الله علي يديه آيات وعجائب وكثيرا فكان يتنبأ عن الحوادث قبل وقوعها ومنها أنه قال مرة لأنبا تادرس أسقف مصر "أن الملك لن يعود إلى ملكه" وهكذا كان ولما أكمل سعيه ووصل إلى شيخوخة صالحة مرض قليلاً.

وإذ عرف وقت نياحته استدعي شعبه وباركهم وأوصاهم ثم سألهم أن يصلوا من أجله فبكوا جميعا طالبين منه أن يطلب هو عنهم أمام المسيح ثم بسط يديه وصلي وودعهم وتنيح بسلام، بعد أن أقام علي الكرسي نيف وعشرين سنة.

فعاليات أخرى شهدتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بخلاف عقد مجمع كهنة إيبارشية شرق المنيا، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بالمنيا الجديدة، بحضور نيافة الأنبا فام أسقف الإيبارشية. 

وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي للتذكار السنوي الخامس لنياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبو قرقاص السابق، أعقبته كلمة ألقاها الأنبا فام، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

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