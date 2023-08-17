الباز: الحرب الروسية كلفت موازنة مصر 14 مليار دولار بسبب أزمة القمح

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن هناك البعض يتهم الإعلام بالمبالغة في الحديث عن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على مصر.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم أف إم": "يقولون إن هناك دولًا أخرى لم تتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية، إحنا عندنا مشكلة متمثلة في الاستيراد".

وتابع: "على سبيل المثال كنا نستورد قمحًا من روسيا وأوكرانيا، وعندما حدثت الأزمة كان علينا البحث عن مصادر أخرى لتوفير القمح، وهذا عمل عبئًا على الدولة المصرية ما يقرب من 14 مليار دولار أضيفت على موازنة الدولة بسبب الحرب، بالإضافة إلى التأثيرات السياسية".

وأشار إلى أن موقف مصر من الأزمة الروسية الأوكرانية محايد وتريد حلًا سلميًا وتم ترجمة ذلك في المبادرة الإفريقية والاتصالات التي تتم بشكل فردي مع الرئيس السيسي وبوتين وزلينسكي.