عمال مصر: زيارة الرئيس السيسى مدينة السلوم خطوة هامة لفتح آفاق للتنمية الاقتصادية الجديدة

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة السلوم تعد زيارة هامة لفتح آفاق للتنمية الاقتصادية الجديدة، والخير سيعم على محافظة مطروح وأبنائها.

وأكد رئيس اتحاد العمال أن لقاء الرئيس السيسي بأهالي مطروح جاء في وقته تمامًا، مما يؤكد على قوة الدولة المصرية وتواصل مشاريع التنمية الشاملة فيها، وفي كل المحافظات وفق رؤية شاملة، حاملًا العديد من الرسائل للجميع واقترب من قضايا التنمية الشاملة في الوطن، ومشروع الدلتا الجديدة وما يواجه الوطن من تحديات ضخمة، موضحًا انها كانت فرصة مهمة لإرسال رسائل للداخل والخارج بتواصل عملية التنمية الشاملة في مصر، وقوة الدولة، وأن ما تمر به الآن من ظروف صعبة عادية في حياة الدول وسيتم تجاوزها.

وأضاف جبران أن ما تشاهده السلوم من التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة في عهد السيسي سيجعل محافظة مطروح البوابة الاقتصادية وقاطرة التنمية لمصر خلال الفترة المقبلة.