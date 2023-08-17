متحف الأقصر للفن المصرى القديم يحتفل بذكرى يوم وفاء النيل

نظم متحف الأقصر للفن المصري القديم معرضًا أثريًا مؤقتًا تحت عنوان "الزراعة في مصر القديمة"، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم"وفاء النيل" والذي يوافق 15 من أغسطس من كل عام.

وقال الدكتور علاء المنشاوي، مدير عام المتحف، إن المعرض يضم مجموعة فريدة من القطع الأثرية التي تسلط الضوء على الزراعة في مصر القديمة، من بينها حبات من ثمار حب العزيز والترمس، ومجموعة من الحبوب، وبقايا زهور، وقنينة من ثمرة التين المجفف، وبَكرة من الخشب مع حبل، وسلة مجدولة من سعف النخيل كانت تستخدم في تخزين الحبوب، بالإضافة إلى جزأين من جدارين من الطين يصور الأول رجلًا يقوم بتجميع عناقيد العنب وحوله أشجار العنب، والثاني يصور سيدتين أمامهما زهرة اللوتس.

وأضاف أن المعرض يضم أيضًا تميمة على شكل حوربوقراط خارجًا من زهرة اللوتس، وآنية فخارية رسمت عليها بالمداد الأسود نخلة، ومجموعة من البردي، وأوشابتي للمدعو ستاو على الوجه ما يمثل القلادة والشعر المستعار ملونًا بالأسود والأصفر على الكتف اليسرى باللون الأسود علامة "المر" وعلى الكتف اليمنى ما يمثل السلة، ومسرجة شبه مستديرة عليها من أعلى حول فتحة الزيت ما يمثل سعف النخيل، مسرجة عليها زخرفة بالبارز عبارة عن عناصر نباتية، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يستمر المعرض لمدة شهر.