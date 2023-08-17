اتحاد الجودو ينظم البطولة العربية للرواد في العلمين الجديدة

ينظم الاتحاد العربي للجودو، منافسات البطولة العربية للأندية البطلة للرواد على هامش منافسات البطولة العربية للبراعم والناشئين والأشبال والتي تُقام بالعلمين وتختتم غدًا الجمعة.

ومن المقرر أن تُقام منافسات الرواد غدًا، على مستوى الفردي، على أن تُقام منافسات الأدوار التمهيدية والنهائية والتتويج من الساعة الثالثة إلى الثامنة مساءً.

وتوِّج محمد مصطفى، لاعب نادي وادي دجلة، بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 90 كيلو، في نهائي البطولة العربية للجودو المقامة في مدينة العلمين الجديدة.

ونجح محمد مصطفى، في الفوز على منافسه أحمد بوقماز، لاعب نادي القادسية الكويتي، بعد مباراة قوية نجح فيها بطل مصر في التفوق على بطل الكويت.

وتمكن علي الصياد، لاعب نادي سبورتنج السكندري، من الفوز بالميدالية البرونزية، في منافسات وزن 81 كيلو، بعد الفوز على دواس العجمي، بطل الكويت.

وحصد محمد عصفور، الميدالية الذهبية في منافسات وزن 81 كيلو، بعد الفوز على عباس الفريجي، بطل العراق، في نهائي البطولة العربية.

كما حصدت حبيبة علي، لاعبة المشروع القومي للناشئين، الميدالية الذهبية، في منافسات وزن 44 كيلو، بعد الفوز على بشرة نائم، بطلة الجزائر في نهائي البطولة.

فيما حصد يحيى حمدي دياب، لاعب نادي الاتحاد السكندري، الميدالية الذهبية، في منافسات وزن 73 كيلو بعد الفوز على أنس بوقماز، لاعب نادي القادسية الكويتي، في البطولة العربية للجودو بمدينة العلمين الجديدة.

ونجح يحيى حمدي، في حصد الميدالية الذهبية، بعد أن ظهر بشكل رائع أمام لاعب القادسية الكويتي، خلال منافسات البطولة.

وتفوق عبدالرحمن غريب، على سيف الدين إبراهيم، لاعب نادي سموحة، في منافسات وزن 73 كيلو، ليحصد الميدالية البرونزية، في البطولة.