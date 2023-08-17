الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الناتو: سندعم أوكرانيا حتى تنتصر فى الحرب

الناتو
الناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفي بالنرويج، الخميس، إن الحلف سيدعم أوكرانيا حتى "تنتصر في الحرب"، لافتًا إلى أن الحلف لم "يلحظ أي تغييرات في القوات النووية الروسية".

وأضاف أنه "على الأوكرانيين تحديد شروط السلام ودور الحلف هو دعمهم"، معتبرًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يستهين بالحلف".

وتابع: "لم نلحظ أي تغييرات في قوات (روسيا) النووية تدفعنا إلى تغيير قواتنا وطريقة ترتيبها، وحتى الآن لم نرصد ما يتطلب ذلك من جانبنا".

وسبق اعتبر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن انطلاق أول سفينة شحن من الممر الإنساني بميناء أوديسا اليوم خطوة مهمة لاستعادة حرية الملاحة في البحر الأسود.

وكتب زيلينسكي، في تغريدة له عبر منصة "إكس": "اتخذت أوكرانيا للتو خطوة مهمة نحو استعادة حرية الملاحة في البحر الأسود، مرت أول سفينة مدنية عبر الممر الإنساني الجديد لأوكرانيا، غادرت من ميناء أوديسا. إنها حاليًا في طريقها إلى مضيق البوسفور".

وأضاف: "أنه في وقت سابق، أخطرت أوكرانيا رسميًا المنظمة البحرية الدولية لتشغيل الممر، وأكدت المنظمة البحرية الدولية من جديد حق أوكرانيا في ضمان حرية الملاحة، وحثت روسيا على وقف التهديدات ودعم الاتفاقيات الدولية".

وتابع: "بحر آمن للجميع، هذا هو الموقف المبدئي لأوكرانيا وشركائنا، حرية الملاحة وسلامتها من المبادئ الدولية الأساسية".

الناتو الحلف القوات النووية الروسية أوكرانيا الحرب ر بوتين

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