"الباز" يوضح دلالات لقاء الرئيس السيسى مع أهالى مطروح: عصر الحوار

تحدث الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن الحوار المفتوح بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأهالي مطروح أمس الأربعاء، والدلالات التي يحملها.

وقال "الباز" خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج "مش حسبة برمة"، عبر إذاعة "نغم أف إم"، إن الحديث الذي يدور بين الرئيس السيسي والمواطنين به حالة من النظام، ويعكس متابعة الرئيس لتفاصيل ما يحدث وهذا أمر طبيعي.

وأضاف أن علاقة الرئيس بالمواطنين يمكن توصيفها بعصر الحديث المفتوح أو عصر الحوار الدائم الذي بدأ في مؤتمرات الشباب، وافتتاحات المشروعات عندما يخاطب الناس في البيوت؛ لأن الرئيس لديه رسالة وكلام ويريد أن يصل هذا الكلام إلى الناس مباشرة لذلك تجده يتوجه طوال الوقت للناس لذلك يستخدم مصطلح "يا مصريين".

وتابع: "التواصل بين الرئيس والمواطنين تواصل مختلف ليس عبر البيانات والتصريحات فقط، لكن الآن نحن نعيش في عصر الحوار المفتوح والحديث المباشر بينه وبين الشعب".

وواصل "الناس أيضًا مستوعبة لأن الرئيس يتحدث إليهم مباشرة عن الإنجازات والتحديات في الوقت نفسه"، لافتًا إلى أن تلك الحالة جديرة بالدراسة والنظر والتأمل في كيف تحول الخطاب بين الرئيس والمواطنين من اتصال رسمي جاف له حدود إلى اتصال مفتوح طول الوقت.

واستطرد "عاوز تعرف أي حاجة اسأل الرئيس، وما حدث في مطروح استمرار لحالة الحوار الدائم"، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت أزمات مثل أزمة الكهرباء وارتفاع أسعار بعض السلع مثل السجائر.

الباز: الرئيس السيسي على دراية تامة بكل ما يحدث على الأرض

وأشار إلى أن "دلالة حوار الرئيس أننا لدينا حالة من المتابعة الدائمة لما يحدث على الأرض، وهناك حالتان من المتابعة، الأولى المكتبية وهي أن الرئيس كل يوم يلتقي المسئولين ويناقش ملفات، ويتابع مشروعات ودرجة الأداء بها ومدى التنفيذ، والثانية المتابعة الميدانية، وهي نزول الرئيس للناس والحديث معهم، ورأينا ذلك حتى في مشهد وقوف الرئيس مع أفراد كمين ومقابلة الناس أثناء وجوده في المحافظات ويسمع من الناس".

وأردف أن اكتمال منظومة المتابعة من شخص الرئيس جعله على دراية تامة بما يحدث على الأرض، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز مصر في هذا العصر أنه عصر بلا عنتريات؛ بمعنى أن المشكلات تحدث ويتم حلها دون استعراض.