قال المهندس مكاوي ماهر، مدير عام مراقبة المخصصات الإقليمية بشركة بتروجاس، إن التحول الرقمي ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة وقطاع البترول.

وتابع أن مشـروع " ERP " هو خطوة مهمة في رحلة الشركة للتحول الرقمي، حيث تتشارك الشركة مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنبي ومجموعة من الاستشاريين العالمين في مجال تكنولوجيا المعلومات من شركتي " SAP & IBM " لضمان التحول الناجح ونقل المعرفة إلى فريق الشركة.

بتروجاس : التحول الرقمي يهدف للتخلص من الأنظمة المتعددة والانتقال إلى نظام موحد

وكشف "ماهر" أن أهداف تنفيذ مشروع إدارة الأصول والموارد °ERP ° بالشركة، هو تحقيق مصدر واحد للمعلومات الدقيقة من خلال التخلص من الأنظمة المتعددة والانتقال إلى نظام موحد، وتزويد متخذي القرار بالشركة بلوحات رقمية معلوماتية يتم تحديثها لحظيا وأوتوماتيكيا لإدارة الأعمال بفعالية وكفاءة، وتحسين إجراءات دورة العمل الشاملة للمستخدمين من موظفين وعملاء وموردين، ويجب ان يكون هناك تعاون كامل بين جميع العاملين بالشركة مع تحقيق أعلى درجات الالتزام والمرونة والتنسيق.