الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي قويسنا يستغيثون من شاب شوه سمعة السيدات بمنشورات إباحية

قرية ميت سراج
قرية ميت سراج

حرر أهالي قرية ميت سراج التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية عدة محاضر ضد شاب؛ لتشهيره بالسيدات والأسر والادعاء كذبًا عليهن، بممارسة الفحشاء معه، ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على صفحة تم إنشاؤها باسم فضائح كفر ميت سراج.

واستقبل "الدستور" استغاثات بعض تلك الأسر، مناشدين سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحقيق في شكواهم، مؤكدين على أنهم تقدموا بعدة بلاغات ضد ذلك الشاب، لأن بيوتهم على وشك الخراب، وأن تلك الأعمال هي خوض في الشرف والعِرض.

وأوضح عدد من الضحايا أهالي قرية كفر ميت سراج الكائنة بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، أنهم تقدموا بالعديد من البلاغات لجهات التحقيق والمركز القومي للمرأة لإنقاذ سمعتهم وسمعة موجاتهن وبناتهن من أحد أبناء القرية والذي يقوم بضررهم ضررًا جسيمًا متخذًا مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مكانًا للخوض في أعراضهن وشرفهن.

واتهم الأهالي في تلك البلاغات “ع. م. ع” 23 عامًا، والذي يقوم بعمل حسابات وهمية على “فيسبوك”، ويشوه سمعة السيدات والبنات، مدعيًا بأنهم على علاقات جنسية معه ويترددن على شقته لإقامة علاقات بمقابل مادي.

وتابع الضحايا أن المتهم يقوم بأخذ صور بناتهم وزوجاتهما من على الأكونتات الخاصة بهم وتركيبها على صور إباحية بالإضافة إلى عمل صفحة باسم فضائح كفر ميت سراج، مؤكدين بعدم وجود أي خلافات مع هذا الشخص أو مع عائلته وأن أشقاءه يساعدونه في ذلك.

وأكد الضحايا أنه تم تحرير عدد من المحاضر تحت الأرقام التالية ضد المتهم "6574 إداريًا قويسنا، 6669 إداريًا قويسنا، 100 جنح اقتصادي، 144جنح اقتصادي" بالإضافة إلى تحرير محاضر بقسم تكنولوجيا المعلومات التابعة لمديرية أمن المنوفية.

الدستور التواصل الإجتماعى فيس بوك منشورات ايباحية صور لسيدات منشورات مسيءة

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