"الحوار بين الخط واللون".. دورة تدريبية مجانية جديدة في بيت السناري

ينظم بيت السناري الأثري التابع لقطاع التواصل الثقافي لمكتبة الإسكندرية، دورة تدريبية جديدة بعنوان "الحوار بين الخط واللون"، مع مصمم الديكور والفنان عمر كمال، وتقام الورشة بمقر البيت الأثري بحي السيدة زينب، في تمام الساعة 4 مساءً.

في الأيام التالية:

- 20/8/2023 الأحد

- 23/8/2023 الأربعاء

- 27/8/2023 الأحد

- 30/8/2023 الأربعاء

- 3/9/2023 الأحد

الحوار بين الخط واللون

وتركز الدورة التدريبية على قراءة أبجديات الخط واللون والكتلة من خلال استعراض أمثلة رائعة من الفن التشكيلي، بتقديم مصمم الديكور والفنان عمر كمال في رحلة ممتعة لاستكشاف أعماق الخط وأنواعه المتعددة، بالإضافة إلى تفاصيل مذهلة عن عالم الألوان واستخداماتها في التعبير الفني.

ومن خلال هذه الورشة، سيتعلم المشاركين كيفية تحليل وفهم كيفية تأثير الخطوط والألوان على المشاهد والمشاعر، كما ستمنح الورشة الفرصة للحضور للتعبير عن أنفسكم بأساليب مبتكرة ومختلفة باستخدام الخطوط والألوان كوسائل للتعبير عن تجاربهم وأفكارهم الشخصية.

وتعتبر هذه الورشة فرصة رائعة لمن يرغبون في توسيع آفاقهم الإبداعية وتطوير مهاراتهم في مجال الخط والفن التشكيلي.

يشار إلى أن الورشة مجانية ويمكن للمهتمين المشاركة والحضور.

بيت السناري

يعد من أشهر البيوت الأثرية في القاهرة، ويرجع تاريخه إلى إبراهيم كتخدا السناري؛ أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة.

ومع مجيء الحملة الفرنسية، تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد.

وتم تسليم منزل السناري لمكتبة الإسكندرية، بناءً على طلب من الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي هام بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة.