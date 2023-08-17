الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: مصر لم تعد القاهرة فقط.. والتنمية فى كل بقاع الجمهورية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المصريين قديمًا كانوا يرون القاهرة على أنها مصر؛ لأنها مركز الأحداث والاهتمام وكل شيء يصب في القاهرة.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "اللي جاي القاهرة كان يقول أنا رايح مصر، كنا نعتقد أن القاهرة هي مصر لأن القاهرة فيها كل حاجة والتحديث والتطوير والمشروعات والفلوس والإعلام والسياسة، لو أنت مش في القاهرة تبقى مهمش وبالتالي متبقاش في مصر".

وأشار الباز إلى أن تلك الصورة تغيرت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير جدًا؛ لأن الاهتمام فيما يتعلق بالتطوير والتحديث وعمل المشروعات والتنمية أصبح غير مقتصر على القاهرة لكنه موجود في كل بقاع الجمهورية بلا استثناء تجد عملية بناء مستمر، وطرقًا في كل مكان، والبنية الأساسية في كل مكان موجودة وهناك مصانع واستصلاح أراضي.

وأكد أن كل مكان حصل على نصيبه وحصته من الاهتمام والتنمية، موضحًا أن مصر الآن لم تعد هي العاصمة فقط.

وتابع: "زيارة الرئيس السيسي لمطروح والسلوم وسيدي براني تعتبر أول زيارة لرئيس مصري للحدود الغربية"، مشيرًا إلى أن مشهد الرئيس مع الأهالي تكرر في أكثر من مكان مثل احتفالية افتتاح المنصورة الجديدة وزيارة الرئيس لإحدى قرى مركز شربين وكلامه مع الناس ووقوفه مع الفلاحين في القرية.

وأوضح: "رأينا المشهد نفسه في سوهاج والمنيا والبحيرة، بالإضافة لأسبوع الصعيد حيث تحرك الرئيس من مكان لمكان ومن محافظة لمحافظة لاستعراض ما تم عمله في هذه المحافظات".

وأكد أنه بعد ثورة 30 يونيو مصر شهدت تغييرًا واضحًا على الأرض، وهذا التغيير له دلائل وملامح واضحة جدًا، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يحرص على الحديث مع أهالي أي مكان يزوره.

وواصل: "الرئيس أمس تحدث في كل المشكلات التي تواجه المصريين مثل زيادة الأسعار، أزمة الكهرباء، والأزمة الاقتصادية بشكل عام".

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