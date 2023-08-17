الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: تنفيذ توصيات الحوار الوطنى يكفل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية

دينا أحمد إسماعيل
دينا أحمد إسماعيل

توجهت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بالتحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إعلانه عن إحالة كافة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها.

واعتبرت أن قرار الرئيس السيسى بمثابة دليل قاطع على جدية الحوار الوطني منذ الدعوة إليه، وأنه يأتي إيمانًا من أهمية فتح قنوات للتواصل والحوار مع كافة القيادات والتيارات المختلفة؛ لوضع رؤى تستهدف المصلحة العليا للبلاد.

وقالت "إسماعيل"، في بيان، اليوم الخميس، إن المتابعة الدقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لجلسات ومخرجات الحوار الوطني سواء كانت تنفيذية أو تشريعية في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي التي تقف وراء النجاحات الكبيرة التي حققها الحوار الوطني، مشيدة بالأداء رفيع المستوى من جميع المشاركين فى الحوار الوطنى ومجلس أمناء الحوار الوطني. 

وأعربت الدكتور دينا أحمد إسماعيل، عن ثقتها التامة فى التزام جميع مؤسسات الدولة بتنفيذ توصيات واقتراحات الحوار الوطنى فى ظل التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسي، بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

ولفتت إلى الأهمية الكبيرة لجميع التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني فى مختلف القضايا والمحاور التى تمت مناقشتها داخل طاولة الحوار الوطني بصفة عامة، وفي المحور الاقتصادي بصفة خاصة لمواجهة التحديات والتداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.

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