الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإسماعيلى يُعلن استمرار عبدالرحمن مجدى

عبدالرحمن مجدي
عبدالرحمن مجدي

حسم نادي الإسماعيلي الجدل رسميًا حول مصير اللاعب عبدالرحمن مجدي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

رسميًا.. الإسماعيلي يعلن استمرار عبدالرحمن مجدي حتى صيف 2027

ونشر الحساب الرسمي لنادي الإسماعيلي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانًا جاء نصه كالتالي: عقدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي اجتماعًا مع عبدالرحمن مجدي، نجم الفريق.

وتم الاتفاق على رفض كل العروض المقدمة في الوقت الحالي، وجاء الاتفاق لرغبة اللاعب في استعادة تألقه من جديد داخل صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.

وأكد اللاعب على إصراره على البقاء في تلك المرحلة مع زملائه حتى يعود الإسماعيلي لمكانته التي يستحقها.

اللجنة الثلاثية للإسماعيلي تعلن استمرار عبدالرحمن مجدي

وكان عبدالرحمن مجدي صاحب الـ25 عامًا، جدد عقده مع النادي الإسماعيلي مؤخرًا حتى صيف 2027.

وارتبط اسم عبدالرحمن مجدي، لاعب المنتخب الأوليمبي وفريق الإسماعيلي، خلال الفترة الماضية بالانتقال للعديد من الأندية محليًا مثل المصري البورسعيدي وبيراميدز والبنك الأهلي، فضلًا عن بعض العروض الخارجية.

وخاض عبدالرحمن مجدي 112 مباراة في الدوري، وسجل 15 وصنع 10 أخري.

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