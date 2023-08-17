"التعليم" تستعد لبدء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة السبت

يستعد 118 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة لخوض امتحانات الدور الثاني لعام 2022/ 2023، والمقرر انطلاقها السبت المقبل 19 أغسطس الجاري، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، وتنطلق الامتحانات بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وتضمن جدول الامتحان للدور الثاني تأدية الطلاب الامتحانات في 20 أغسطس لمادة اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والإثنين 21 أغسطس الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، والثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والإحصاء، والأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ، والخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا، والأحد 27 أغسطس الديناميكا، والإثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 29 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة المسموح لهم دخول امتحانات الدور الثاني، موضحة أنه يحق لمن رسب فى امتحان الدور الأول في مادتين فأقل دخول امتحان الدور الثانى، وهؤلاء الطلاب يحصلون على درجة النجاح فقط.