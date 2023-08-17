الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق شب بسيارة ميكروباص أمام مدرسة السعيدية بالجيزة

جريدة الدستور

اشتعل حريق بسيارة ميكروباص أمام مدرسة السعيدية بالجيزة، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بسيارة بشارع الجامعة أمام مدرسة السعيدية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بسيارة ميكروباص، وتمت السيطرة عليه دون إصابات. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية، واستمع رجال المباحث لأقوال سائق السيارة لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

حريق بسيارة ميكروباص السيطرة على النيران مدرسة السعيدية بالجيزة

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