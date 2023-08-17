الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين بحيازة مواد مخدرة في حملة أمنية بالقاهرة

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كمية من المخدرات بحوزة عدد من المتهمين في حملة أمنية مكبرة.

وأسفرت الحملة الأمنية عن ضبط أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس وزنت 15 كيلو جرامًا، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام، وبندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار، سيارة"ملكه"، ومبلغ مالي.

كما تم ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,700 كيلو جرام – فرد محلى الصنع وطلقات من ذات العيار- مبلغ مالى)، بالإضافة إلى ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 900 جرام – مبلغ مالى).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة حملة أمنية مكبرة قسم شرطة السلام أول قسم شرطة المقطم

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