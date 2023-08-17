الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد فنى: تنوع حفلات الطرب إثراء كبير لمهرجان العلمين

الناقد الفني خالد
الناقد الفني خالد محمود

تحدث الناقد الفني خالد محمود، عن تنوع حفلات مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدًا أن تنوع حفلات الطرب إثراء كبير للمهرجان.

وقال محمود خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إن مهرجان العلمين منذ بدايته شهد حفلات العديد من أسماء كبار مطربي مصر والوطن العربي.

وأضاف أن هذا يعطي رؤية استراتيجية لهذا المهرجان الفني، مؤكدًا أن الحياة في مدينة العلمين الجديدة مبهجة جدًا وتفاءلت جدًا بما هو قادم.

وتابع: "حفلات مهرجان العلمين الترفيهي خلقت حالة من المتعة والتفاعل بين الجمهور والنجوم"، مشيرًا إلى أن وجود مجموعة من المطربين والنجوم الذين ينتمون لمدارس واتجاهات مختلفة تعكس صورة لمشهد غنائي مصري عربي مهم.

وعن حفل النجم الشعبي حكيم والنجمة أنغام والمطرب محمد محسن قال: "أنا من عشاق النجم حكيم، لأنه من سنوات طويلة وهو محافظ على نجوميته وبريقه وصورته ومنهجه الغنائي وارتباطه بالجمهور في الأغنية الشعبية، ووصل إلى العالمية".

واستكمل: "أيضًا المطرب محمد محسن له مكانته وروحه الخاصة في الغناء يعد لونًا مختلفًا، وكذلك أنغام التي تعبر عن مكانة الأغنية المصرية الكبيرة".

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