برلمانى يثمن توجيهات الرئيس بإنشاء منطقة لوجستية بجوار منفذ السلوم

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن المناطق الحدودية والنائية تشهد اهتمامًا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال عمليات التطوير والتنمية في كل القطاعات.

وأكد، في تصريحات صحفية له اليوم، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء لمحافظة مطروح، وتفقده عددًا من المناطق وبينها الارتكازات الأمنية بمنفذ السلوم والذي يمثل البوابة الغربية لمصر- تأتي في إطار الحرص من جانب القيادة السياسية في متابعة كل المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشاد زين الدين بجهود التنمية التي تشهدها محافظة مطروح، من خلال العديد من المشروعات القومية، مؤكدًا أن إعلان الرئيس إقامة منطقة لوجستية بجوار منفذ السلوم خطوة هامة وانطلاقة نحو تسهيل حركة التجارة، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وأكد النائب أن الرئيس السيسي، خلال متابعته أمس، وجه العديد من الرسائل بشأن التحديات التي تواجه مصر مثل باقي دول العالم، وكذلك جهود التصدي لها، وقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الأزمات.