سكرتير عام شمال سيناء يشدد على تفعيل خدمة الرعاية الصحية للمواطنين بالمناطق المحرومة

أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، علي ربط الخطة الاستثمارية بإنجاز مراكز المدن للقضية السكانية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأشار السكرتير العام، أثناء رئاسته لاجتماع اللجنة التنسيقية العليا للسكان بالمحافظة والذي عقد اليوم الخميس، بحضور نوال سالم، مقررة فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، وأعضاء المجلس، على دعم عيادات تنظيم الأسرة بالأجهزة الطبية اللازمة، مشددا على ضرورة توفير الأطباء والكوادر الطبية في مراكز تنظيم الأسرة وتنفيذ خطة لتغطية جميع التجمعات بإضافة الخدمات التوعوية والفنية وتفعيل خدمة الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع المواطنين في المناطق المحرومة، واقتراح تنفيذ بروتوكول تعاون لتزويد مراكز تنظيم الأسرة بالأطباء، فضلًا عن متابعة الوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة.

كما شدد "الغندور"، على أهمية التصدي لظاهرتي التسرب من التعليم خاصة الفتيات، والزواج المبكر للفتيات، والتوسع في برامج التدريب التحويلية، والتوعية بمخاطر الإدمان بالتنسيق مع مختلف الجهات خاصة الأزهر والأوقاف والصحة، وتغطية المناطق المحرومة بالخدمات السكانية من خلال مديرية الصحة.

وأوصي السكرتير العام بعمل خطة لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين الغير مسجلين في السجلات الرسمية للدولة، وتدبير الاعتمادات المالية، لإنشاء دار لمجهولي النسب، والتنسيق والتكامل بين الجهات التي تعمل في مجال السكان.

بدورها أكدت نوال سالم، مقررة فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، على تصديق محافظ شمال سيناء بتخصيص مبلغ 200 ألف جنيه لاستخراج الأوراق الثبوتية، حيث تم مخاطبة رؤساء مجالس المدن لحصر المواطنين المحتاجين للأوراق الثبوتية ، وتعديل قرار تشكيل المجلس الإقليمي للسكان علي مستوي المحافظة .

فيما كثفت محافظة شمال سيناء من إجراءاتها الاحترازية من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك حفاظا علي صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من اصابتهم بهذا الفيروس.