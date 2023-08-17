أحمد الوكيل رئيسًا لاتحاد الغرف التجارية فى دورته الجديدة

فاز رجل الأعمال أحمد الوكيل برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتزكية، في الانتخابات التي أجريت اليوم الخميس، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما فاز وزير الاتصالات الأسبق هانى محمود بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، وعمرو أبوالعيون نائبًا ثانيًا، والدكتور محمد الفيومى أمينًا للصندوق ومحمد سعدة سكرتيرًا عامًا وأكرم الشافعى أمين صندوق مساعد.

وشهدت انتخابات الغرف التجارية هذا العام حربًا شرسة شهدت الكثير من المنافسات بين الأعضاء، وكذلك تغيرات في كثير من الغرف على مستوى المحافظات.

وشهدت أيضًا خروج عدد من رؤساء الغرف من الترشح بعد قرار مجلس الدولة بعدم ترشح أعضاء مجلس الشيوخ للغرف التجارية.