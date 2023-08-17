الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضمن مهرجان العلمين.. "إكسترا لايف" تستعرض خريطة حفلات اليوم بمنطقة آرينا

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

 استعرضت فضائية "إكسترا لايف" عن خريطة الحفلات الغنائية، اليوم الخميس، بمنطقة أرينا ضمن مهرجان العلمين الجديدة.

وتشهد مدينة العلمين الجديدة إقامة حفل السوبر ستار حكيم، فيما يطل النجم محمد محسن على جمهوره بحفل غنائي جديد يقدم خلاله مجموعة من أهم أغانيه والأغاني التراثية.

كما يشهد مسرح العلمين حفل الـ"ستاند أب كوميدي على قنديل"، والذي يقدم فاصلا من المواقف اليومية الكوميدية من خلال فقرة خاصة.

وانطلق مهرجان العلمين الجديدة والذي يعد الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط منذ يوم 13 يوليو الماضي، والتي تعد أول مدينة من مدن الجيل الرابع في الساحل الشمالي.

مهرجان العلمين إكسترا لايف مدينة آرينا أرينا حكيم محمد محسن علي قنديل ستاند اب

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