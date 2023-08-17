الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يطلب ملف طبي عن لاعبي الأهلي.. ويطمئن على حالة إمام عاشور

كولر
كولر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على تنسيق الملف الطبي مع تامر أبو العينين طبيب الفريق الجديد، قبل انطلاق معسكر النمسا.

 وطلب المدير الفني إجراء كل الفحوصات الطبية والبدنية قبل بدء معسكر الفريق في النمسا للوقوف على حالة كل لاعب قبل انطلاق الموسم الجديد.

وحدد الجهاز الطبي يومي 24 و25 أغسطس الجاري موعدًا لإجراء الفحوصات والقياسات الطبية، حيث يسعى كولر لحل أي مشاكل تتعلق بكفاءة العضلات قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشف مصدر بالأهلي أن كولر حرص على متابعة حالة إمام عاشور، لاعب الفريق، الذي يعاني من الإصابة في وتر العضلة الخلفية، خلال الاتصال عبر "الزووم" مع طبيب الفريق في حضور خالد بيبو مدير الكرة.

وأكد المصدر أن طيب الأهلي أخطر السويسري مارسيل كولر أن أمام عاشور سوف يجري أشعة جديدة خلال الساعات المقبلة من أجل الاطمئنان على إصابته وتحديد موعد مشاركته في تدريبات الكرة. 

وأضاف أن التقرير الطبي بعد متابعة برنامج تأهيل اللاعب مؤخراً سيكون جاهزا للمشاركة في معسكر الإعداد الخارجي بالنمسا والذي يقام خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر المقبل.

 وكان النادي الأهلي قد أرسل خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطولة السوبر المحلي التي تقام سنويًا من مباراة واحدة بين بطل الدوري والكأس.

 وزاد الأهلي في استفساره عن لائحة البطولة والحقوق التسويقية والجوائز المالية الخاصة بها، وعما إذا كان هناك تعديلات جديدة قد طرأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية.

 جاء ذلك لتوفير كافة المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي حتى يقوم بالترتيبات الإدارية والفنية وفق مشاركات الفريق المقررة في الموسم الجديد محليًا وقاريًا.

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