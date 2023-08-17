الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بشرة خير.. "الحوار الوطني" يرفع 3 مقترحات تمس حياة المواطنين للرئيس

الحوار الوطني
الحوار الوطني

كشف النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطني في جلسته أمس، وافق على عدد من المقترحات الهامة تخص المواطنين، بخلاف مقترحات اللجان، وتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.

وقال "الشرقاوي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، تم الموافقة خلال اجتماع الأمس، على مقترح بإعادة الاشتراطات البنائية القديمة وفتح التراخيص للمواطنين مرة أخرى بالمدن والقرى وفقًا لتلك الاشتراطات، مع تسهيلات في منح الترخيص وإعادة تقييم هذا الأمر بعد عام من الآن، وتم رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية، ومتوقع أن يستجيب له الرئيس بقرار؛ لأنه لا يحتاج إلى تعديل تشريع.

وأضاف أنه تمت الموافقة على مقترح من لجنة الزراعة بإعفاء الفلاحين والمزارعين من ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي.

وأكمل أنه مجلس الأمناء وافق كذلك على مقترح بإعفاء المصروفات المدرسية لسنتين للطلبة من أولى ابتدائي للصف الثالث الثانوي في جميع المدارس الحكومية بكل أنواعها، مع تخفيض 50% من هذه المصروفات بعد ذلك بشكل مستمر للطلبة، وتم رفعه إلى رئيس الجمهورية.

وانعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة ونظر التوصيات والمقترحات المقدمة خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية، لإقرارها ورفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.
وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار عكف في اجتماعه الذي انعقد النحو المبين بلوائح الحوار، على النظر في التوصيات والمقترحات التي انتهت لجان الإعداد والصياغة منها، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.

وأوضح المنسق العام، أن المجلس نظر في هذه التوصيات والمقترحات باعتبارها مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، على أن يتم استمرار عقد جلسات الحوار للتداول فيما لم تتم مناقشته من موضوعات حتى اليوم.

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