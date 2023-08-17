الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يحيى دياب يفوز بالميدالية الذهبية في البطولة العربية للجودو في العلمين

البطولة العربية للجودو
البطولة العربية للجودو بالعلمين

فاز يحيى دياب لاعب الاتحاد السكندري بالمركز الأول والميدالية الذهبية لوزن 73 كجم، عقب تغلبه على أنس القناصي لاعب القادسية الكويتي، في البطولة العربية للجودو بالعلمين. 

وتستمر الفترة الصباحية حتى الواحدة والنصف مساء، حيث تقام فى الفترة الصباحية لأوزان تحت 73 كجم وتحت 81 كجم وتحت 90 كجم، وفوق 90 كجم ذكور، وعلى مستوى الإناث لأوزان تحت 40 كجم، وتحت 44 كجم، وتحت  48 كجم، وتحت 52 كجم، وذلك وفقا للبرنامج التفصيلي اليوم.

وفى الفترة المسائية تقام فى الفترة من الثالثة حتى السابعة والنصف لمنافسات أوزان تحت 50 كجم، وتحت 55 كجم، وتحت 60 كجم، وتحت 66 كجم على مستوى الذكور، وعلى مستوى الإناث تحت 57 كجم، وتحت 63 كجم، وتحت 70 كجم، وفوق 70 كجم، كما تقام قرعة الناشئين فرق.

وعقب انتهاء الفترتين الصباحية والمسائية يقام فى السادسة مساء حتى السادسة والنصف الميزان الرسمي للناشئين والناشئات، وكذلك الكشف عن بدل المباريات.

وتنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مهرجان العلمين تحت شعار «العالم علمين»، في مدينة العلمين الجديدة، وشهد المهرجان عددا من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، وحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي وعروض أزياء لمصميين عالميين وسط حضور جماهيري مكثف.

وأعلنت «المتحدة» التبرع بأرباح مهرجان العلمين لمبادرة حياة كريمة، انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع. 

الاتحاد السكندرى الاتحاد المصرى للجودو البطولة العربية للجودو بالعلمين البطولة العربية الرياضة المصرية

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