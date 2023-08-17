قمة الدورى الإنجليزى.. التاريخ ينحاز لـ مانشستر يونايتد أمام توتنهام

يستعد نادي مانشستر يونايتد لخوض قمة نارية ومُثيرة أمام نظيره توتنهام هوتسبير في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام مباراة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد، على استاد "توتنهام"، يوم السبت الموافق 19 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجديد 2023-2024.

وتنطلق مباراة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تاريخ مواجهات توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد قبل القمة المرتقبة، وذلك على النحو التالي:

- ستكون المباراة المقبلة رقم 160 في تاريخ مواجهات توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد في جميع البطولات.

- والتقى الفريقان في 159 مباراة في جميع المسابقات من قبل، حقق خلالها توتنهام الفوز في 40 مباراة، مقابل 84 انتصارًا لمانشستر يونايتد، بينما تعادلا في 35 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو توتنهام 196هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 263 هدفًا من لاعبي مانشستر يونايتد.

- وعلى صعيد الدوري الإنجليزي، فقد التقى الفريقان في 62 مباراة من قبل، حقق خلالها توتنهام الفوز في 10 مباريات، مقابل 39 انتصارًا لمانشستر يونايتد، بينما تعادلا في 13 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو توتنهام 61 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 108 أهداف من لاعبي مانشستر يونايتد.

- وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين، قد أقيمت على ملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري الإنجليزي، وتحديدًا في الجولة 33 من المسابقة في الموسم الماضي 2022-2023، وقد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

- وكان فريق مانشستر يونايتد قد استهل مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي، بالفوز على وولفرهامبتون بهدف نظيف.

- بينما استهل فريق توتنهام مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي، بالوقوع في فخ التعادل الإيجابي مع برينتفورد بنتيجة 2-2.