الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمدة قبيلة الحداد يكشف ردود أفعال الأهالي علي زيارة الرئيس السيسي لمطروح

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشف العمدة خير الله مفتاح، عمدة قبيلة الحداد بمركز براني محافظة مطروح، رد فعل أهالي مطروح على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي،  أمس إلى محافظة مطروح، مؤكداً أن هذه الزيارة كان لها مردود إيجابي، قائلاً: "الأهالي فرحانة ومبسوطة بزيارة الرئيس".

وأشار "مفتاح"، خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى، اليوم الخميس، إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى مدينة السلوم هى الزيارة الأولى لرئيس جمهورية للمدينة، مضيفا "الناس مبسوطة وبيدعوا للريس بطولة العمر".

وقال عمدة قبيلة الحداد بمركز براني محافظة مطروح، إن المشروعات التي تنفذها الدولة في محافظة مطروح ستعود بالنفع على مصر بأكملها، مضيفا "ربنا يكتب الخير لمصر كلها"، وتنفذ الدولة مشروعات تنموية ستحدث رواجا في محافظات الجمهورية وتوفر فرص عمل للشباب. 

وكان الرئيس السيسي، قد أكد خلال لقائه  مع أهالي مطروح والسلوم وسيدى براني، أن الدولة تعمل بكل ما أوتيت من قدرة على التقليل من تأثير الأزمة الاقتصادية التي تولت نتيجة الحرب الروسية وقبلها أزمة كورونا، وذلك عبر برامج يجرى تنفيذها؛ ترعى في المقام الأول، "المواطنين، أصحاب الظروف الصعبة".

وشدد على أن أزمتي كورونا والحرب الروسية، "ليس للدولة المصرية أي دخل فيهما، لكننا نتأثر بهما"، وقال "إن التحدي الخاص بهما والظرف الاقتصادي الصعب - كتحد - لابد أن ينتهي ليس لأنني موجود، لكن هذه هي حكمة الله في الدنيا، أي أن الإنسان والمجتمع والعالم يواجه تحديات؛ وبالجهد والتخطيط والإرادة يتجاوزها ويقابل تحديا آخر، ويتجاوزه ويتغلب عليه".

ولفت إلى أن الظروف الحالية في الدولة لم تكن انعكاسا لأي إجراء أو قرار يتسم بعدم الرشد من الدولة، وأنه خلال العشر سنوات الماضية كانت الدولة حريصة على عدم المغامرة بالناس في أي شئ يكون له مردود غير جيد على البلاد.

 

مطروح محافظة مطروح السيسي السلوم الرئيس السيسي

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