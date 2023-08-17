كيف يساهم التحول الرقمى فى توزيع الأطقم الطبية بكافة المنشآت الصحية؟

كشف المهندس الدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، عن دور الميكنة فى توزيع القوى البشرية من الأطقم الطبية "أطباء - تمريض - صيادلة" والإدارية، بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأشار لـ "الدستور" إلى أن حصر القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية بالمنشآت الصحية هو أحد المهام الرئيسية لمركز القيادة والسيطرة بوزارة الصحة، حيث يتم توفير تطبيق إلكتروني خاص فقط بالقوى البشرية قادر على توضيح أعداد الأطقم الطبية وفقًا للتخصصات الطبية وربطها بمنظومة معلومات جغرافية، وربطها بالتعداد السكاني للمنطقة.

وأكد أن التطبيق الإلكترونى سيساهم فى الوقوف على نسب العجز والزيادة فى المنشأت الصحية وكذلك أعداد القوى البشرية فى كافة التخصصات الطبية، وبناءً عليه يتم تحريك القوى البشرية بما يتلائم مع متطلبات كل منطقة جغرافية وتحقيق التوزيع الأنسب للقوى البشرية فى المحافظات.

وأشار مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إلى أن مركز القيادة والسيطرة سيضم كافة المعلومات والإحصائيات الخاصة بموقف بنوك الدم، وموقف المستشفيات من حيث عدد الأسرة المتاحة والحضانات والرعاية المركزة وكذلك الأجهزة الموجودة بالمستشفيات وأعداد القوى البشرية، تلك المعلومات ستساعد متخذى القرار على الإحاطة الكاملة بالوضع الصحى لكافة المنشآت الصحية بوزارة الصحة والسكان فى كافة المحافظات.