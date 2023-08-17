الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيف يساهم التحول الرقمى فى توزيع الأطقم الطبية بكافة المنشآت الصحية؟

التحول الرقمي الصحى
التحول الرقمي الصحى

كشف المهندس الدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، عن دور الميكنة فى توزيع القوى البشرية من الأطقم الطبية "أطباء - تمريض - صيادلة" والإدارية، بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأشار لـ "الدستور" إلى أن حصر القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية بالمنشآت الصحية هو أحد المهام الرئيسية لمركز القيادة والسيطرة بوزارة الصحة، حيث يتم توفير تطبيق إلكتروني خاص فقط بالقوى البشرية قادر على توضيح أعداد الأطقم الطبية وفقًا للتخصصات الطبية وربطها بمنظومة معلومات جغرافية، وربطها بالتعداد السكاني للمنطقة.

وأكد أن التطبيق الإلكترونى سيساهم فى الوقوف على نسب العجز والزيادة فى المنشأت الصحية وكذلك أعداد القوى البشرية فى كافة التخصصات الطبية، وبناءً عليه يتم تحريك القوى البشرية بما يتلائم مع متطلبات كل منطقة جغرافية وتحقيق التوزيع الأنسب للقوى البشرية فى المحافظات.

وأشار مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إلى أن مركز القيادة والسيطرة سيضم كافة المعلومات والإحصائيات الخاصة بموقف بنوك الدم، وموقف المستشفيات من حيث عدد الأسرة المتاحة والحضانات والرعاية المركزة وكذلك الأجهزة الموجودة بالمستشفيات وأعداد القوى البشرية، تلك المعلومات ستساعد متخذى القرار على الإحاطة الكاملة بالوضع الصحى لكافة المنشآت الصحية بوزارة الصحة والسكان فى كافة المحافظات.

الصحة نظم المعلومات التحول الرقمي دور الميكنة توزيع القوى البشرية الأطقم الطبية

الأكثر قراءة

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة الدواجن

مراسل "القاهرة الإخبارية" بالسودان: قصف مدفعى يستهدف مواقع لـ"الدعم السريع"

أول صورة للمتهم بالاعتداء على ابنة شقيقه في 6 أكتوبر

رابطة الأندية تستقر على موعد انطلاق الدوري المصري

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة الدواجن

تجديد حبس رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على طليقته فى التجمع الخامس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس