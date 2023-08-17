الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على طليقته فى التجمع الخامس

جريدة الدستور

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة تجديد حبس رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على طليقته والشروع في قتلها، داخل شقتها بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع فيسبوك، تضمن قيام رجل أعمال بإطلاق أعيرة نارية تجاه طليقته وإصابتها حال محاولته اقتحام مسكنها، ونجحت في ضبط مرتكب الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 يوليو الماضي تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، مصابة بـ2 طلق ناري، وبالانتقال وبسؤال نجلها، مقيم بذات العنوان، قرر بأنه لدى حضور والده، طليق المصابة، لسكنهما ومنعهما له من الدلوف عنوة، قام بإطلاق عدة أعيرة نارية عشوائية من سلاح ناري كان بحوزته، أسفرت عن إصابة والدته على النحو المشار إليه، وعلل ذلك لوجود خلافات بينهما.

حبس رجل الأعمال إطلاق النار على طليقته التجمع الخامس

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