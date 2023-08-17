برلمانى: تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى يكفل مواجهة تحديات الدولة

اعتبر المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، تحويل مخرجات الحوار الوطنى للرئيس عبدالفتاح السيسى واهتمام الرئيس بها وإحالتها من جانبه للجهات المعنية لدراستها، يعكس اهتمامه بالملفات التى تمت مناقشتها، موجهًا التحية والتقدير للرئيس السيسى على استجابته الفورية لتنفيذ توصيات ومقترحات الحوار الوطني.

وقال المير، في بيان اليوم، إن جميع التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني فى المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية شارك في صياغتها جميع القوى السياسية والحزبية والشعبية المشاركة، مؤكدًا أنها توصيات تمت صياغتها بكل حرفية ومهنية وقابلة للتنفيذ سواء من خلال إعدادها فى مشروعات قوانين أو اتخاذ قرارات من الجهات المعنية لتنفيذها، مثمنًا الدور الوطنى لمجلس أمناء الحوار الوطني وقدرتهم فى تحويل الأفكار والرؤى المختلفة إلى مقترح قابل للتطبيق على أرض الواقع في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد المهندس حسن المير بجدية ومهنية مجلس الأمناء وجميع مقرري لجان الحوار الوطني في الاستماع لكل القوى والأحزاب والشخصيات التي شاركت بغض النظر عن توجهها السياسي بمنتهى الحياد، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لجميع التوصيات والاقتراحات الصادرة عن الحوار الوطني، والتي سيكون لها دورها في مواجهة مختلف التحديات والمشكلات التي تواجه مصر.